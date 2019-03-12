Boluspor Çıkış Yakalamak İstiyor

Kaynak: DHA

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Önümüzde 9 maçımız daha var. Biten hiçbir şey yok. Umut taşımak zorundayız. Oyunculara da umut aşılamak zorundayız. Bu manada ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi.Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Balıkesir Baltok maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet salonunda başlayan antrenman sahada ayak tenisi ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra tam sahada gol vuruşu çalışması gerçekleştirilirken, dar alan oyunu ile antrenman sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, son haftalarda kaybedilen maçlar nedeniyle ilk 2 ve Play-Off şanslarının azaldığını ifade ederek, zirve yarışından kopmamayı amaçladıklarını belirtti. Kaynak, bazı oyuncuların yaşadığı sakatlıklara rağmen takım bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirterek, "Her şeye rağmen iyi antrenman yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Giresunspor maçına baktığınız zaman, müsabakanın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. Buna rağmen iyi mücadele edip ayakta kalan takım olduk. İyi olacağımızı ve iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Sonuç kötü olsa da ileriye umutla bakmak istiyoruz. Önümüzde 9 maçımız daha var. Biten hiçbir şey yok. Umut taşımak zorundayız. Oyunculara da umut aşılamak zorundayız. Bu manada ayakta kalmaya çalışıyoruz." dedi.Oyuncularına inandığını kaydeden Orhan Kaynak, inancı sahaya yansıttıkları zaman her takım karşısında kazanabilecek durumda olduklarını belirterek, "Balıkesirspor Baltok maçından sonra milli takım arasını da iyi değerlendireceğiz. Milli takım arasından sonra üzerimizde bulunan takımların 6'sıyla maç yapacağız. Hepsi final havasında geçecek. Orada bir seri yaptığımız takdirde yine Play-Off hattı içinde olabiliriz." diye konuştu.- Bolu