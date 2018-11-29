29 Kasım 2018, 15:38
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Boluspor'da Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları

Boluspor

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.

Daha sonra taktik oyunla devam eden antrenman, esneme hareketleriyle sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:38



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