Boluspor'da Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları

Boluspor
, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar
yönetiminde Karaçayır Mahallesi
'ndeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.
Daha sonra taktik oyunla devam eden antrenman, esneme hareketleriyle sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:38