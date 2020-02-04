Haberler » Spor » Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor - Spor

Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altay maçını kazanmak istiyor.

04.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:20Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
TFF 1. Lig takımlarından , ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları maçını kazanmak istiyor.
Ligde 15 puanla 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 9 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacakları Altay maçı hazırlıklarını, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.
Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.
Boluspor, çarşamba gününden itibaren Altay maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaçayır Mahallesi, Boluspor, Altay, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 17:52:05