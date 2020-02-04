Boluspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor
, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altay
maçını kazanmak istiyor.
Ligde 15 puanla 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 9 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacakları Altay maçı hazırlıklarını, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.
Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.
Boluspor, çarşamba gününden itibaren Altay maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.