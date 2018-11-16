Boluspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor
, 25 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi
'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar
gözetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ve koşu ile başladı.
Daha sonra pas çalışan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 ve sınırlı alan oyunu ile tamamladı.
Boluspor, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Boluspor,Gaziantep