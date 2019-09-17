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Boluspor'da, Giray Bulak dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

17.09.2019 10:30Boluspor'da, Giray Bulak dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un, ligin ilk 4 haftasında aldığı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında, yönetim kurulu dün acil olarak toplandı. Yapılan toplantıda sezon öncesi anlaşılan Teknik Direktör Giray Bulak ile yolları ayırma kararı alındı. Kırmızı-beyazlı ekibin 4 haftada sadece 1 puan toplamasının ardından yönetim kurulunun aldığı karar Giray Bulak'a iletildi. Bulak ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.

Ligin henüz 4. haftasında hoca değişikliğine giden Boluspor'da, yeni teknik direktör arayışlarına başlandı. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Giray Bulak, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

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