Boluspor'da Hatayspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor
, deplasmanda oynayacağı Hatayspor
maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Ligde 26 puanla dördüncü sırada yer alan ve ligin 15. haftasında deplasmanda 9 Aralık
Pazar günü Hatayspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi
'nde bulunan kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar
yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas, dar alan, duran top ve gol vuruşu çalışması ile sona erdi.
Bolu ekibi, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.
Karaçayır Mahallesi,Boluspor,Hatayspor
06 Aralık 2018 Perşembe 16:30