06 Aralık 2018, 16:30
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Boluspor'da Hatayspor Maçı Hazırlıkları

Boluspor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Ligde 26 puanla dördüncü sırada yer alan ve ligin 15. haftasında deplasmanda 9 Aralık Pazar günü Hatayspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas, dar alan, duran top ve gol vuruşu çalışması ile sona erdi.

Bolu ekibi, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek. Karaçayır Mahallesi,Boluspor,Hatayspor
06 Aralık 2018 Perşembe 16:30



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