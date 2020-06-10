Boluspor'da hedef ligde kalmak

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligde kalmayı hedeflediklerini bildirdi.

10.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:22
TFF 1. Lig takımlarından Bolu spor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ligde kalmayı hedeflediklerini bildirdi.
Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada,20 Mart'tan bu yana ülkede bütün sektörlerin sıkıntıya girdiğini, bunun içerisinde spor sektörünün de yer aldığını, her geçen gün azalan virüs ile birlikte hayatın normale dönmeye başladığını, 12 Haziran itibariyle de liglerin başlayacağını, 19 Haziran itibariyle de 1.Ligin başlayacağını kaydetti.
Son üç maçta çıkış yaptıklarını hatırlatan Çarıkcı, iki galibiyet ve bir beraberlik aldıklarını daha sonra koronavirüsün girmesiyle liglerin durdurulduğunu ifade etti.
Çarıkcı, yaklaşık iki aydır takımın kampta olduğunu ifade ederek, "Teknik direktörümüz Fırat Gül İzmir'e gitmedi ve Bolu'da kaldı. Takım bir ay boyunca bireysel olarak çalışma yaptı. Son bir aydan beride takım idmanı yapılıyor." diye konuştu.
Takımın hazır olduğunu belirten Çarıkcı, "21 Haziran tarihinde Bolu Atatürk Stadyumunda saat 20.00'da oynayacağımız Altınordu maçına hazır vaziyetteyiz. Sakatlar biraz moralimizi bozuyor. İnşallah şu kalan altı maça odaklanacağız." şeklinde konuştu.
Çarıkcı, yaklaşık 3 aydır takımla birlikte olduğunu ifade ederek, "Takıma beraber idmandayız, takımla beraber görev yapıyoruz. Kimsede gelmedi tek başımıza kaldık. Takımın ve teknik heyetin morali yerinde. İnşallah 6 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligde kalacağız." dedi. Boluspor’da hedef ligde kalmak

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor, Güncel, Haber

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