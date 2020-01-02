Haberler » Spor » Boluspor'da iki transfer - Spor

Boluspor'da iki transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

02.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:18 Boluspor'da iki transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden , Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak 'nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice'de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Her iki futbolcuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, oyuncuların kariyerleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Saraybosna, Slovakya, Boluspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:20   Son dakika transfer haberleri | Boluspor, Halilovic ve Delarge ile anlaştı - Spor
14:19   Real Madrid Yeni Yılı Antrenmanlara Açtı - Spor
14:19   Real Madrid 2010'ların En Başarılı Takımı - Spor
14:19   Cameron Jerome'un Olağanüstü Golü - Spor
14:19   Ramadan'ın Huddersfield'a Golü - Spor
12:46   Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir - Spor
12:44   Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından Hüseyin Çimşir teknik direktörlük görevine getirildi - Spor
11:58   Cüneyt Çakır, 5 ayda 305 bin lira kazandı - Spor
11:54   Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi - Spor
11:44   David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu - Spor
2.01.2020 14:27:41