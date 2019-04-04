Boluspor'da Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor
, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor
maçının hazırlıklarına devam etti.
Ligde 39 puan ile 9'uncu sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da Bolu Atatürk
Stadyumunda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Karaçayır Mahallesi
'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Orhan Kaynak
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.
İdman, dar alan çalışması ve stretching ile sona erdi.
Antrenmanı izlemek için gelen Aktaş Anaokulu öğrencileri, doğum günü olan Gökhan Köstereli ile pastası kesti.
Boluspor, Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA