Haberler » Spor » Haber

Boluspor'da Ümraniyespor hazırlıkları

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 5. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

16.09.2019 19:40Boluspor'da Ümraniyespor hazırlıkları
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 5. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Giray Bulak yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra yarı sahada oynanan oyun ve koşu ile idman sona erdi.
Ligde 1 puan ile 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 21 Eylül Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 14.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaçayır Mahallesi, Boluspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:23 Hikmet Karaman: "Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz"
03:12 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler
03:11 Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"
03:10 İlhan Palut: "Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık"
03:06 Basketbolda dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü
03:05 Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"
03:03 Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"