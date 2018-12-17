Boluspor'da Van Büyükşehir Belediyespor Maçı Hazırlıkları

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında oynayacağı Van Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.Kırmızı beyazlı ekip, deplasmanda oynayacakları Van Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.Antrenmanda, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 ve pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra gol vuruşu ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.