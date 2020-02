Boluspor düşme potasından çıkmak istiyor

TFF 1. Lig'de 16 puanla son sırada yer alan Boluspor , kalan maçlarını kazanarak ligde kalmak istiyor.Lige "O sene bu sene" parolasıyla başlayan Boluspor, ligin ilk dört haftasında bir puan alan teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırarak, teknik direktör Osman Özköylü ile anlaştı.Ligde 16 puan ile 18'inci sırada bulunan Boluspor oynadığı 22 maçta, 2 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlı takım, 19 kez rakip filelerini havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.Boluspor, ligin 8'inci haftasında sahasında Giresunspor'u 2-0 ve 9'uncu haftada yine evinde oynadığı Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek galibiyetlerini aldı.Son 13 karşılaşmada galibiyete hasret kalan Bolu ekibi, kalan 12 karşılaşmadan kazanacağı puanlarla ligde kalmayı hedefliyor."12 final maçımız kaldı"Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitmesine 12 maç kaldığını hatırlatarak, "Şu an 12 final maçımız kaldı. Ne benim, ne de teknik heyetin, ne taraftarın hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıyayız." dedi.Son 4-5 haftadır iyi top oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyleyen Çarıkcı, maçlardaki hakem hatalarının da canlarını yaktığını ancak hakemlere de güvendiklerini belirtti.Çarıkcı, "Ligdeki takımlara bakıldığında takımımızın iyi olduğunu görüyorum. Zorlu dört maçlık bir periyodumuz var. Elimizde genç bir kadro da var. Bu hafta pazar günü İstanbulspor ile perşembe günü Balıkesirspor, pazartesi günü ise Giresunspor ile maç yapacağız. Her hafta böyle devam edecek. Bunun için de genç bir kadro lazım. Bu kadro da mevcut." şeklinde konuştu."Son dakikalarda gol yiyoruz"Çarıkcı, takımda bir şansızlığın olduğuna dikkati çekerek, ikinci yarı ve son dakikalarda gol yediklerini ancak gol yollarında sıkıntı çektiklerini kaydetti.İstanbulspor karşılaşmasının bir kırılma maçı olacağına vurgu yapan Çarıkcı, "Boluspor bir maç kazansa devamı gelecek diye söyleniyor. Bir sıkıntımız da yok. Takım içerisindeki takımdaşlık, birlik beraberlik, teknik heyetle yönetim arasında bir problem yok. Çoğu kulüpte bunlar da çok fazla. Onun için de şansızlık diyoruz." ifadelerini kullandı.İstanbulspor maçına takımın iyi hazırlandığını anlatan Çarıkcı, İstanbulspor maçından puan ya da puanlarla döneceklerini, perşembe günü oynanacak olan Balıkesirspor maçını da kazanmak zorunda olduklarını, onun için de taraftardan biraz daha sabır dilediklerini aktardı."3 puana ihtiyacımız var"Kendisinin ne teknik heyet ne de futbolculardan hiçbir şüphesinin olmadığına dikkati çeken Çarıkcı, sözlerini şöyle tamamladı:"Onlar da başarılı olmak istiyor. Çok iyi mücadele ediyorlar. Erzurumspor maçını kazanmış olsaydık Altay'ı yenerdik. Ümraniyespor maçını kazanmış olsak farklı olurdu. İyi oynuyoruz, iyi futbol var. Bunun için de 1-0'ı 2-0 yapmamız lazım. Boluspor'un şu an sadece 3 puana ihtiyacı var."