Haberler » Spor » Boluspor - Eskişehirspor maçının ardından - Spor

Boluspor - Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

29.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:31 Boluspor - Eskişehirspor maçının ardından
TFF 1. Lig'in 17. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Yardımcı Antrenörü Fatih Çardak, "Stres düzeyi çok yüksek bir maç oynadık. İlk yarı istediklerimizi yapamadık, çok kolay top kayıpları yaşadık ama yine de golü bulduk. İkinci yarı başlarken yediğimiz gol, oyun planlarımızda bazı değişikliklere gitmemize neden oldu. Bunların içinde zaten Poepon'un görmüş olduğu kırmızı kart da var. Daha çok savunma kurgusuna dönük bir yapıya büründük ve daha çok geçiş hücumları ile beraber rakibi zorlamaya çalıştık. Çokta verimli olduğumuzu düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonlar var. Maçı kazandırabilecek pozisyonlarımız var" dedi.

Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise, "Gerçekten zor bir maç oldu. Önemli pozisyonlarımız vardı, yenebilirdik. 2 gündür takım ile birlikteyim. 2 günde oyuncularımı motive etmeye çalıştım. Sağ olsun ellerinden gelen her türlü çalışmayı da yaptılar. Oyuncularım ile gurur duyuyorum. Eskişehirspor'a yakışır bir mücadele ettiler. İyi oynarken gol yedik. İkinci yarı oyuncularıma şunu söyledim; Eskişehirspor taraftarına armağan edin bu galibiyeti. Çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler ve golü bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Yenebilirdik. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehirspor, inşallah bu ligde kalacak. Umudumuz devam ediyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:31   BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Spor
19:30   Gabriel Margarit: "Güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik" - Spor
19:29   Yatabare gol sayısını 7'ye yükseltti - Spor
19:26   Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı - Spor
19:26   Mert Hakan'dan transfer açıklaması - Spor
19:04   Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı - Spor
18:54   Alanyaspor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi! - Spor
18:30   Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı - Spor
17:51   Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi - Spor
17:43   Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı! - Spor
29.12.2019 19:37:16