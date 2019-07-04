04.07.2019 17:28
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Boluspor, genç kaleciyi renklerine bağladı

Boluspor, genç kaleciyi renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci lig takımlarından Boluspor, Antalyaspor'un kalecisi 19 yaşındaki Deniz Kök ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Spor Toto 1'inci lig takımlarından Boluspor, Antalyaspor'un kalecisi 19 yaşındaki Deniz Kök ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı ekip dış transferde ilk olarak Antalyaspor'un kalecisi Deniz Kök ile anlaştı. Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Antalyaspor'un genç file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Giray Bulak ile anlaşmalarının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Ekibimiz 150 takım izledi. Bu takımlardan bir tanesi de bugün anlaşacağımız Antalyaspor'un kalecisi 19 yaşındaki kardeşimiz Deniz Kök. Bütün umudumuz bu genç futbolcularımızı yavaş yavaş kadroya katmak. Boluspor ismiyle de Türk futboluna ileride iyi bir kaleci kazandırmak istiyoruz. Türk futboluna iyi bir kaleci kazandıracağız" diye konuştu.
Boluspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Kök ise şunları söyledi:
"Boluspor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Boluspor'a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Bana güvenen Boluspor'lu yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım."

- Bolu
Kaynak: DHA
Karaçayır Mahallesi, Antalyaspor, Boluspor, Spor

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