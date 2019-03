- Boluspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

- Boluspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyorBoluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak: "Milli takım arasını iyi değerlendirdik""İyi futbol oynamaya çalışıyoruz"BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, Gençlerbirliği karşılaşmasından güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi. Boluspor, milli maç arasının ardından Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Salı günü oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde milli arayı değerlendiren Teknik Direktör Orhan Kaynak, "Milli takım arasının nasıl olduğu oynayacağımız Gençlerbirliği maçında kendini gösterecek. Çok iyi değerlendirdiğimizi, çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bir de Kasımpaşa ile hazırlık maçı yaptık. Gençlerimize de şans verdik. Onları da görme şansını bulduk. Ufak tefek sakatlıkları olanlar vardı. Onlar da yavaş yavaş düzeliyor. Hem takımda fiziksel olarak iyi duruma geliyor. Bundan sonraki süreçte hem gençlerimize bol şans vererek hem de oynayacağımız her maçı kazanmak için doğru stratejiyle, rakiplere yaptığımız analiz doğrultusunda iyi çalışıyoruz. Oyuncuların isteği, arzusu çok iyi. Hoşumuza da giden bu. Her maçı kazanmak için oynayacağız" dedi.Fikstürü de değerlendiren Kaynak, Bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede. Biz her maçı doğru stratejiyle, bazen rakip sahada presle bazen kendi sahamıza çekilerek oynamaya çalışıyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Çünkü iyi futbol oynarsanız devamı gelir. İlk 6 içerisinde oynayan 6 takımla maçımız var. Bunlar, oyuncular için bir sonraki dönem transfer zamanı, kendilerini gösterme, yarışmada hangi seviyede olduğumuzu görme adına bir test olacak. Oyuncularıma inanıyorum ve güveniyorum. Buradan çok iyi sonuçlarla çıkacağız" şeklinde konuştu.