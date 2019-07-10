10.07.2019 09:22
Haberler» Spor» Haber

Boluspor, hazırlık maçında KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu

Boluspor, hazırlık maçında KVC Westerlo

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika 2'nci Lig takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.


Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika 2'nci Lig takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Belçika 2'nci Lig temsilcisi KVC Westerlo, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'la hazırlık maçı yaptı. Karacasu beldesinde bir otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı KVC Westerlo'dan Christian Brüls'ün 35'inci dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Karşılaşma 52'nci dakikada Kurt Abraham'ın attığı golle 2-0 KVC Westerlo'nun üstünlüğü ile sona erdi.


Kaynak: DHA
Boluspor, Belçika, Bolu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:30   Hatayspor "Süper Lig" biletini bu kez almak istiyor
11:29   Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı
11:28   Karaköyspor eski günlerine dönmek için kolları sıvadı
11:28   "Dağların Kızı" madalyayı pistte arayacak
11:27   Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir
11:27   "Devlet sporcusu" unvanı Karamürselli efsaneleri mutlu etti
11:25   Trabzonspor kuvvet ve kondisyon çalıştı