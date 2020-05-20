Boluspor, korona virüs tedbirlerine uyarak antrenman yaptı

Boluspor, TFF 1. Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurulması üzerine korona virüs tedbirlerine uyarak antrenmanlara başladı.

Boluspor, korona virüs tedbirlerine uyarak antrenman yaptı
20.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:22

Boluspor, TFF 1. Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurulması üzerine korona virüs tedbirlerine uyarak antrenmanlara başladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında TFF 1. Lig'e verilen ara 12 Haziran'da sona erecek. Kalan 6 haftanın oynanacağının duyurulması üzerinde 15'inci sırada, düşme potasının hemen üstünde 25 puanla yer alan Boluspor, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde Karaçayır Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular korona virüs tedbirlerine uyarak çalışma yaptı.


Çift antrenman yapan kırmızı beyazlılar, kondisyon ve topla çalışma gerçekleştirdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor, Haber

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