15.06.2019 20:29
Haberler»Spor » Haber

Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven tazeledi

Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven tazeledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına yeniden Necip Çarıkcı seçildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına yeniden Necip Çarıkcı seçildi.
Karaçayır Mahallesi'nde kulübe ait halı saha tesislerinde yapılan kongrede konuşan Çarıkcı, üç yıllık dönemindeki icraatları ve ödemelerle ilgili bilgi verdi.
Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Çarıkcı, yeniden başkanlığa getirilerek güven tazeledi.
Olağan genel kurulun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çarıkcı, kongre sürecinin zor geçtiğini söyledi.
Aslında adaylık niyetinin olmadığını, bu işi gençlere ve yapmak isteyenlere devretmek istediğini belirten Necip Çarıkcı, "Çok adaylı bir beklenti varken son saatlerde maalesef bu adaylar çıkmadı. Ben kendimi emekliye ayırayım, ailemle zaman geçireyim istedim ama olmadı. Boluspor'a 30 senemi verdim. 13 yıl başkanlık yaptım. Yeniden başkan seçildim, hayırlı olsun." diye konuştu.
Kongreye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kulübün eski yöneticileri ve üyeler katıldı.
Kaynak: AA
Karaçayır Mahallesi, Boluspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:54 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı
20:53 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan...
20:52 Kazakistan lideri Tokayev'den Nazarbayev mesajı: Devlet yönetiminde iki başlılık olmayacak
20:52 Yurttaşlık geliri: Türkiye için hayal mi, gerçek mi?
20:51 Yeğeninin iş yerinde yangın çıkan amca bayıldı
20:50 Jandarmaya "yamaç paraşütlü" kutlama
20:49 Milas'taki kadın cinayeti - Katil zanlısı tutuklandı