Boluspor Teknik Direktörü Özköylü sitem etti

TFF 1. Lig'de 18 maçta topladığı 13 puanla 17'nci sırada yer alan Boluspor 'un teknik direktörü Osman Özköylü sitem ederek, "Biz yapayalnızız. Birileri de bunu görsün. Burada kulüp kötü olsun diye dua edenler var. Ne kazanç elde edeceksiniz bundan? Beklentiniz ne?? dedi.

TFF 1. Lig'de son yılların en kötü sezonunu geçiren Boluspor, 18 maçta topladığı 13 puanla ligin 17'nci sırasında yer aldı. Kötü sonuçlar, kentte tepki çekti. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü haftalık düzenlediği basın toplantıları kapsamında ligdeki kötü gidişat hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman Özköylü, zor bir süreçte olduklarını ve birlik olmaları gerektiğini ifade ederek, "Burada oyuncular artık kendi içinde birlik olacak. Biz kulüp içerisinde birlik olacağız. Yönetim olarak, şehir olarak taraftar olarak birlik olacağız. Şu anda zor bir süreçteyiz. Bu birlikteliği hep beraber sağlamak zorundayız. Ne taraftarın futbolcuya küfretmesiyle iş çözülür ne de futbolcunun taraftara tepki vermesiyle çözülüyor. Ne de basında birilerinin hocayı, futbolcuyu, başkanı, yöneticiyi eleştirmesi çözüm değil. Artık bu süreçten sonra eksikleri zaten biliyoruz. Bunun için çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Ama bu takım kendi sahasında bir maç oynadığı zaman tedirgin oluyorsa burada başka bir sıkıntılar var demek. Burada yardım etmesi gereken insanlar var. Bu basın olacak, yöneticiler, taraftar, eski başkan da, eski yönetici de olacak. Kimse kimseyi eleştirerek bu takımı kurtaramaz. Burada bir tane Boluspor var ve biz bu takımı Allah'ın izniyle ligde tutacağız. Benim o konudan yana hiçbir şüphem yok" dedi.

"BU BENİM İÇİN NAMUS MESELESİ OLDU"

Osman Özköylü, Boluspor'un kötü durumda olması için dua edenler olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki basın da, taraftar da, dışarıdaki eski yönetici de 'Biz Bolusporluyuz', 'Biz Bolu'yu seviyoruz', 'Biz Boluluyuz' diyorsa en azından bu dönemde herkes bu takımın etrafında birleşmeli. Küsmüş ise gelsin bu 3-4 ay için küslüğünü bir kenara atsın. Bu takıma, bizlere destek versin. Taraftarımız antrenmanlara gelip takımı desteklesin, oyunculara olan güvenini göstersin. Eski yöneticilerimiz, başkanlarımız gelsin. Şehrin ileri gelenleri gelsin. Biz yapayalnızız. Birileri de bunu görsün. Burada kulüp kötü olsun diye dua edenler var. Ne kazanç elde edeceksiniz bundan? Beklentiniz ne? Bu olmazsa bunun herkese zararı olur. Kimse o zaman biz Bolusporluyuz demesin. Biz Boluluyuz demesin. Bugün bu takıma bu desteği vermeyecek insanlar bunu söylemesin. Kusura bakmasınlar ben Bolulu değilim ama ben şimdi bir Boluludan daha fazla bu takım için uğraşıyorum. Bu benim için namus meselesi oldu. Gücümün yettiği yere kadar, başarabildiğim kadar bu takım için mücadele edeceğim."

"MADDİ BEKLENTİMİZ YOK"

Ne futbolculuk, ne de antrenörlük döneminde böyle kötü bir dönem geçirmediğini anlatan Özköylü, "Kimseden maddi bir beklentimiz yok. Kimseden gelin bize maddi destek verin demiyoruz zaten. Ama manen, psikolojik olarak bu takımı sahiplenin. Gelin o tribünleri doldurun ne olursa olsun. Bir gün bu takım kazanacak ve arkası gelecek. Ben buna inanıyorum. Ben bu oyuncu grubuna yüzde yüz kefilim. Bir şanssızlık yaşıyoruz. Belki geçmişte yaşanan bazı yanlışların tezahürünü yaşıyoruz. Kalemize gelen saçma sapan toplar gol oluyor. Kalecinin ayağı kayıyor. Ötekinin bir şeyi oluyor. Kendi kalemize gol atıyoruz. Son maçta kalemize 2 tane top geldi. Kaleye gelen 2 top da gol oluyor. Yani inanılacak gibi değil. Ben ne futbolculuk dönemimde ne antrenörlük dönemimde böyle bir sonucu hiç yaşamadım. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Bunu başardığımız an o özgüvenimizi tekrar kazandığımız anda bu takım toparlanacak ve çok iyi yerlere gelecek. Ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

- Bolu