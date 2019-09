Boluspor'un forma sponsoru Eminevim oldu

Türk sporuna desteğini sürdüren Eminevim, TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un forma göğüs sponsoru oldu.



Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 2019-2020 sezonunun sponsorluk anlaşması imzalandı. Bir yıl boyunca devam edecek sponsorluk anlaşmasıyla Boluspor'un formasında Eminevim logosu yer alacak. Ayrıca Bolu Atatürk Stadyumu'nda anlaşma çerçevesinde tanıtım çalışmaları yürütülerek statta reklam ve görsel giydirmeler yapılacak.



Törende konuşan Başkan Necip Çarıkcı, "Belki ilk defa Boluspor tarihinde böyle bir reklam sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Bu sene geri çevirmediler. Biz de bu sene gururla bu formayı taşıyacağız. Boluspor'u da bu sene maçlarda temsil edeceğiz. Her yapılan maçtan sonrada Eminevim biraz daha öne çıkacak. Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.



Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise, "Keşke daha evvel yapabilseydik. Ama olmadı. Ben de Bolulu olmaktan, Bolulularla birlikte olmaktan mutluyum. Boluspor'a da katkı sağlamak suretiyle Bolulu gençlerin gönüllerini fethedeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.



Emin Üstün: "İnşaat sektörünü harekete geçirdik"



Düzenlenen törenin ardından Çarıkcı ve Üstün, forma ve stat reklamlarının tanıtımı için Bolu Atatürk Stadyumu'na geçti. Eminevim logolu yeni formanın tanıtılmasının ardından Eminevim'in çalışma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Emin Üstün, bugüne kadar 145 bin kişiden fazla kişiyi ev sahibi yaptıklarını ifade ederek, "Ev sahibi olmak herkesin arzusu. Biz de bu sektörde ve otomobil sektöründe el birliği sistemiyle maliyetleri düşük tutmak suretiyle insanımızın ulaşabileceği bir sistemi halkımıza sunduk. Türkiye'de 105 şubemiz var. Bu şubelerimizde bin 500 çalışanımız var. Bunlarla sistemi halka tanıtmaya çalışıyoruz. Faizler yüksek olduğu için inşaat satışı olmuyor. Vatandaş ev alamıyor. Böyle bir dönemde Eminevim piyasaya can suyu oldu. Birçok tapu dairelerinde Eminevim dışında çok az işlem yapıyoruz deniliyor. Bu da, bizim Türkiye'nin müteahhitlerine ve ev satanlara can suyu olduğumuzu gösteriyor. 2018 ve 2019'da değerimiz anlaşıldı. Çünkü faizlerin bu yüksek döneminde inşaat sektörünü harekete geçirdik. Otomobil sektörünün durgunluğunda harekete geçirdik. Ev almak isteyen ve otomobilini satamayanların otomobillerini satıyoruz. Yine otomobil kampanyasına girenlere hesaplı bir şekilde vadeli vermiş oluyoruz. Bu noktada kendimizi topluma kabul ettirdik. Bizim Anadolu kültüründen gelen el birliği sistemini 30 yıldır uyguluyoruz. İlk uygulamaya başladığımızdan bugüne kadar 145 bin kişiden fazla ev ve otomobil sahibi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Gençlerle spor sahalarında da bir araya geleceğiz ki artık gençlerde imkanları olduğunda eve yazılacaklar. Evlenme çağlarına geldikleri zaman evleri hazır olacak. Hem gençleri tasarrufa alıştıracağız hem de insan hayatının çok büyük gideri olan kiradan kurtulmuş olacaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA