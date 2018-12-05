Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 5-1

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor
, sahasında TFF
3. Lig 2. Grup takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor
'u 5-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta Van'da oynanacak.Boluspor: 5 - Van Büyükşehir Belediyespor: 1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem
, Soner Maraş
Boluspor: Gökhan Köstereli, Berkay
Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan
, İsmail Haktan
Odabaşı, Sebaihi, Uğur Akdemir
, Mutlu Güler (Dk. 76 Guido Koçer), Özgür Can Özcan
(Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Dimov, Mustafa Batuhan Altıntaş
, Burak Asan (Dk. 79 Akabueze)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci (Dk. 46 Oktay Aydın
), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray
, Ahmet Şahbaz
, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu (Dk. 79 Bilal Özhan), Umut Koray Öz (Dk. 74 Çağrı Tekin
), Barış Sağır, Sedat Komi
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Goller: Dk. 54 Mutlu Güler, Dk. 57 ve Dk. 75 Mustafa Batuhan Altıntaş
, Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 82 Billal Sebaihi (Boluspor); Dk. 80 Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 31 Soner Birinci, Dk. 72 Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)
Türkiye Kupası,Boluspor,Büyükşehir Belediyespor,Van
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:12