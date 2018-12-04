Boluspor, Van Büyükşehir Belediyespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Van Büyükşehir Belediyespor ile yarın sahasında oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.<br><br>Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.<br><br>Daha sonra dar alan çalışmasıyla devam eden antrenman, pas ve gol vuruşu çalışmasıyla sona erdi.<br><br>İdmanı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve kulüp başkanı Necip Çarıkçı da takip etti.