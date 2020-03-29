Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolusporlu Arif Morkaya'dan 70 aileye gıda yardımı

Bolusporlu oyuncu Arif Morkaya, 'Dayanışma Günleri' yardım kampanyası kapsamında 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

29.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:21
Bolusporlu Arif Morkaya'dan 70 aileye gıda yardımı
Bolusporlu oyuncu Arif Morkaya, 'Dayanışma Günleri' yardım kampanyası kapsamında 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için ünlü isimler yardım kampanyaları düzenliyor. 'Dayanışma Günleri' olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, Boluspor'un genç orta saha oyuncusu Arif Morkaya da katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Boluspor oyuncusu sevgili Arif Morkaya aradı. Dayanışma günleri kapsamında 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Arif Morkaya. Cansın!" paylaşımında bulundu. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Arif Morkaya, Koronavirüs, Boluspor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Bolusporlu Arif Morkaya'dan 70 aileye gıda yardımı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Real Madrid, Trabzonspor’un yıldızını gözüne kestirdi! Spor
Real Madrid, Trabzonspor'un yıldızını gözüne kestirdi!
Beşiktaş’ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı Spor
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
İtalyanlardan olay iddia! Koronavirüs nedeniyle emekli olacak Spor
İtalyanlardan olay iddia! Koronavirüs nedeniyle emekli olacak
Milli basketbolcu Amerika’dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Spor
Milli basketbolcu Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Herkes Galatasaray diyordu, Fenerbahçe’den transfer çalımı Spor
Herkes Galatasaray diyordu, Fenerbahçe'den transfer çalımı
Altay ve Umut’tan anlamlı hareket! 1000 aileye erzak yardımı yapacaklar Spor
Altay ve Umut'tan anlamlı hareket! 1000 aileye erzak yardımı yapacaklar
Cengiz, ’Gün destek günüdür’ diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu Spor
Cengiz, "Gün destek günüdür" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak’ın son durumu Spor
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak'ın son durumu

Son Dakika Spor Haberleri

23:42: Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor - Spor 23:21: Bolusporlu Arif Morkaya'dan 70 aileye gıda yardımı - Spor 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber 23:04: Eski Fenerbahçeli futbolcu Van Hooijdonk'tan Türkçe 'evde kal' mesajı - Spor 23:00: Van Hooijdonk'tan Türkçe 'Evde Kal Türkiye' mesajı - ROTTERDAM - Spor 22:46: Abdurrahim Albayrak'dan corona virüsü testi için açıklama! - Spor 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler 21:23: Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi - Spor 19:05: Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak - Spor 17:42: Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım - Spor 16:20: İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak - Spor 16:04: Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif - Spor