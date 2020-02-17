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Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.

17.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:39Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi
Afyonkarahisar'ın ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.

Bolvadin İlçe Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve fazla yolcu alarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan servisleri belirlemek için uygulama yaptı. Kontrollerin, işçilerin güvenli bir şekilde taşınması için yapıldığı bildirildi. Kontrollerde ayrıca, araçların kış lastikleri, dış ışık donanımları, yetki belgeleri, muayene ve sigortaları ile sürücülerin ehliyet ve SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 2 araca trafik cezası uygulandığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Bolvadin, Afyon, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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