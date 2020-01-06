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Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

06.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:25 Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Bolvadin ilçesinde Büyük , Dereköy, Orta köy, Çukurcak ve Yeni köylerini ilçeye bağlayan Dereköy-Bolvadin arasındaki yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan vatandaşların imdadına ise ilçe jandarma trafik ve asayiş ekipleri yetişti. Yolda ilerleyemeyen araçları çekerek kurtaran jandarma ekipleri sürücülerin sıkıntılı yollara gitmelerini önlerken, zincirsiz araçların da geçişine izin verilmedi. Ayrıca ilçede taşımalı eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra yarım gün ara verildiği belirtildi. İlçede ve köylerde yoğun kar yağışının devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Karabağ, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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