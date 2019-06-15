15.06.2019 11:35
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Bolvadin'de Motosiklet Huzur Operasyonu

Bolvadin

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosiklet ile huzur operasyonu yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosiklet ile huzur operasyonu yapıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Bolvadin'de motosiklet kullanımında artış yaşanırken, kurallara uymayan ve eksik belgeli sürücülere karşı Bolvadin Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubeleri ekipleriyle huzur operasyonu yapıldı. Zaman zaman şehir içi trafiğini rahatlatan, sıcak havalarda insanların daha serin seyahat etmesini sağlayan motosikletlerde, egzozun açık olması ve kurallara uyulmamasıyla ilçe trafiği kabusa dönebiliyor. Duruma asayiş ve trafik şube ekipleriyle müdahale edilirken, sürücüler uyarılarak cezai işlem uygulanıyor. Halk arasında 'sinek' olarak tabir edilen plakasız, kasksız, yetersiz ışıklandırmalı, açık egzozlu motosikletlere göz açtırmayan ekipler, şehrin 5 ayrı noktasında Motosiklet Huzur Operasyonları düzenleyerek gerekli kontrolleri sağladı. Yapılan uygulamada 300 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan motosikletler toplanıp, cezai işlemler uygulandı.

Operasyondan vatandaşlar da, motorcular da memnun

Yapılan sıkı denetimlerle; trafiği kabusa çeviren, akrobatik hareketler yaparak trafikteki sürücüleri tehlikeye sokan trafik terörünün de önüne geçiliyor. Belgeleri eksik olan motosikletlerin ve sürücülerinin cezalandırılması vatandaşları da, kurallara uyan sürücüleri de memnun ediyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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