Bolvadin'deki Yol Yapım Çalışmalarında Büyük Başarı

15 Kasım 2018 Perşembe 14:52



15 Kasım 2018 Perşembe 14:52

Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, 4,5 yılda 850 bin metrekare sıcak, 750 bin metrekare soğuk asfalt döşediklerini söyledi.Başkan Kayacan, yol yapım çalışmalarında adeta destan yazdıklarını söyledi. Kayacan, "Bolvadin Belediyesi son 4,5 yılda gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları ile ilçemiz tarihinde bu alandaki en kapsamlı faaliyeti uygulamış oldu. Şehrin hemen hemen her bölgesinde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarını yerine getiren Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, bu dönem içerisinde yaklaşık 850 bin metrekare sıcak, yine yaklaşık 750 bin metrekare soğuk asfalt döşeme işlemini tamamladı. Daha önce yama bile yapılamayan bölgeleri artık insanların rahatça kullandığı, trafik akışının sorunsuz işlediği cadde ve sokaklar haline getiren belediyemizin bu konudaki başarısı halkımız tarafından da büyük takdir topluyor. Ayrıca, bu alanda yürütülen çalışmalar için bugüne kadar 35 milyon lira yatırım yapıldı" dedi. - AFYONKARAHİSAR