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Bolvadin'in köylerine 20 bin metrekare parke taşı döşenecek

Bolvadin İl Genel Meclis Üyesi A.Kadir Emrullahoğlu, ilçenin bazı köylerinde kullanılmak üzere 20 bin metrekare parke taşı ihalesi yapıldığını belirtti.

23.07.2019 14:28 Bolvadin'in köylerine 20 bin metrekare parke taşı döşenecek
Bolvadin İl Genel Meclis Üyesi A.Kadir Emrullahoğlu, ilçenin bazı köylerinde kullanılmak üzere 20 bin metrekare parke taşı ihalesi yapıldığını belirtti.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi vasıtasıyla Bolvadin ilçesinin köylerine yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Bolvadin İl Genel Meclis Üyesi A.Kadir Emrullahoğlu, "Özel İdare marifeti ile 20 bin metrekare parke taşı ihalesi 628 bin liraya yapıldı. Köylerimize hayırlı olsun Allah devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin. Ayrıca İl Özel İdare marifeti ile Kemerkaya içme suyu kuyu terfi hattı ihalesi yapılmış olup 1 ay içerisinde çalışmalara başlanacaktır. Büyük Karabağ köyü su basınç düşürücü sistemi ihale yapılmış olup 15 gün içerisinde montajı yapılacaktır, halkımıza hayırlı olsun inşallah" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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