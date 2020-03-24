Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bolvadin 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında - Haberler

Bolvadin "Vefa Sosyal Destek Grubu" görev başında

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Bolvadin Kaymakamlığınca "Bolvadin Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

24.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:21
Bolvadin
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Bolvadin Kaymakamlığınca "Bolvadin Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapacak şekilde yapılandırıldı. Bolvadin'de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk şunları söyledi:

"Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Bolvadin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:42: Antalyalılar "evde kal" çağrılarına uydu - Haber 16:42: Ayakkabılarına gizledikleri 1 kilo eroin ile yakalandılar - Haber 16:42: Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Haber 16:42: İlkadım'da korona virüsüne karşı banklar söküldü - Haber 16:42: Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini... - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading