Bom Akademi Pilotları Türkiye Pist Şampiyonası'nda Yarıştı

Motorsporlarına 2015 yılında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Akademi'den aldıkları Performans Sürüş Eğitimi ile adım atan Barkın Bayhan ve Batur Kızıltepe, pilotluk kariyerlerinde ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası'nda direksiyon başına geçti. İlk yarışlarında heyecan dolu bir performansa imza atan Bayhan ve Kızıltepe ikilisi, 2015 ve 2017 sezonlarında BOM Akademi tarafından yapılan kupa organizasyonlarına katılarak kazandıkları deneyimin ardından, profesyonel olarak start aldıkları yarışları dördüncü olarak tamamladı.

BMW M4 GT4 otomobilleri ile Cuma günü yapılan test sürüşlerinde tanışan ve son derece hızlı bir adaptasyon gösteren pilotlar, TPŞ'de maxi grupta start aldılar ve çıktıkları her seansta tur zamanlarını geliştirdiler. Borusan Otomotiv Motorsport renklerine ve takım ruhuna çok yakışan Bayhan ve Kızıltepe, birbirlerine verdikleri destekle de dikkat çektiler.

Yarış sonrasında heyecanı gözlerinden okunan Batur Kızıltepe, "TPŞ'de BMW M4 GT4 gibi bir otomobil ile start almak bizlere çok değerli tecrübeler kazandırdı. Bu şansı sunan BOM Akademi takımına çok teşekkür ederim" dedi. Barkın Bayhan ise, "Çocukluk hayalimi gerçekleştiren, her şeyin başının eğitim olduğunu ispatlayan BOM Akademi ekibine sonsuz teşekkürler. Bu takımda yer almak bizim için büyük bir onur." değerlendirmesini yaptı.

BOM Akademi organizasyonlarını sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden takip edebilir, size uygun olan eğitimlerden birini seçerek katılabilirsiniz.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport'un diğer sponsorları, Shell, Borusan Lojistik, Glasurit, Sofra Grup, Özüaydın, Cesan, Securitas ve Technogym'dir.