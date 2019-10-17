BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, HAMBURG HAVALİMANI UÇUŞLARA TEKRAR AÇILDI

2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatılan Almanya'nın Hamburg Havalimanı, bombanın etkisiz hale getirilmesiyle yeniden uçuşlara açıldı.

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulunmuş ve bunun üzerine havalimanı, güvenlik nedeniyle akşam saatlerinde tüm uçuşlara kapatılmıştı. Bu gelişme üzerine havada bulunan birçok uçak, Hamburg Havalimanı yerine çevre şehirlerdeki meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapması planlanan seferler iptal edilirken, uçaklarda bulunan yolcular da terminale alınmıştı.

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan son açıklama ile bombanın etkisiz hale getirildiği, havalimanının 00.30 sıralarında yeniden uçuşlara açıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşından kalma bulunan bomba başarıyla etkisiz hale getirildi. Havalimanı yeniden iniş ve kalkışlara açılmıştır. Lütfen uçuşlarınızla ilgili olarak havayolu şirketleriyle bağlantıda kalın." denildi

THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BREMEN'E INDİ

Öte yandan THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul- Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmişti. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenilirken, dönüş seferi olarak planlanan Hamburg-İstanbul seferi de iptal edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraflar

-Hamburg havalimanı hesabının attığı tweet

-Hava trafiği

-THY uçağı rotası

17.10.2019 - 00.01 Haber Kodu : 191017001

- İstanbul