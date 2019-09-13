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Bomba iddia! Ahmet Kural, avukat sevgilisi ile evleniyor

Oyuncu Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlıklarına başladı. Kural ile Çağla Gizem Çelik'in evlilik haberini "Gel Konuşalım" programı sunucusu Eylem İpek Şafak duyurdu.

13.09.2019 14:43

Eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddialarıyla bir süre gündemi meşgul eden oyuncu Ahmet Kural'ın, 3 ay önce aşk yaşamaya başladığı avukat sevgilisiÇağla Gizem Çelik ile evleneceği iddia edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARI EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Eylem İpek Şafak, Ahmet Kural ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İpek, Ahmet Kural'ın bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evleneceklerini söyledi. Sunucu, evlilikle ilgili gelişmenin Çağla Gizem Çelik tarafından aktarıldığını ifade etti. Aileleri tanışan çift önümüzdeki yılın ilk ayları evlenmeyi düşündükleri ortaya çıktı.

"KURAL'DAN YEDİ YAŞ KÜÇÜK"

Ünlü magazinci Posta'daki köşesinde 19 Ağustos tarihli köşe yazısında ilişki hakkında şu bilgileri vermişti;

"Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle objektiflere yansımıştı. Kural'ın sevgilisiyle ilgili yeni bilgilere ulaştım.

Adının Çağla olduğunu öğrendiğim gizemli kadın, avukatmış. Kural'dan yedi yaş küçük, yani 29 yaşında olan avukat ile ünlü oyuncu üç aydır birlikteymiş. Çift, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ediyormuş."

Bomba iddia! Ahmet Kural, avukat sevgilisi ile evleniyor

Gizem Çelik, Ahmet Kural, Magazin

YORUMLAR(11)
BABACAN OKAN:mutluluklar güzel adam. allah korudu. direkten döndün. deve falan kes.
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HUA:7 yaş derken kızıl yaşı 7 dememiş. kızın yaşı 29 gayet normal yani çocuk gelin alanlara sitem etmeniz gerekir.
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C:neee 7 yaş mıı yedii yaşşş oooo 7 yaş nedir yaa olamazzzz 7 yaş çokkk değil mi yaa . yahu 7 yaş nedir 77 yaşındaki iş adamı 17 yaşında sevgili yapmış gibi haber yapmışssınız . . ahmet kurala sevgiler mutlulkar dilerim
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ÜLKECE ZEMZEMLE YIKANMAMIZ LAZIM:NOLMUŞ 7 YAŞA ANLAMAMADIM.
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ZEYNEP:Millet 20 yaş 30 yaş küçüklerle evleniyor 7 yaş çok normal imşallah mutlu olurla Ahmet Kural''ı seviyorum
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AA:7 yaş haber niteliği taşıyacak bi fark değil
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BB:haber niteliği taşıyan bir yaş farkı var mıdır ki?
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HİA:süperrrr
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AHMET KRAL:Allah mutlu mesut etsin 7 yaş gayet normal bir yaş umarım mutlu olursun KRAL.
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BİRSEN:ne var 7 yaş özelikle vurgulamanızı anlayamadım :)
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