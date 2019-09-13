Bomba iddia! Ahmet Kural, avukat sevgilisi ile evleniyor

Eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddialarıyla bir süre gündemi meşgul eden oyuncu Ahmet Kural'ın, 3 ay önce aşk yaşamaya başladığı avukat sevgilisiÇağla Gizem Çelik ile evleneceği iddia edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARI EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Eylem İpek Şafak, Ahmet Kural ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İpek, Ahmet Kural'ın bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evleneceklerini söyledi. Sunucu, evlilikle ilgili gelişmenin Çağla Gizem Çelik tarafından aktarıldığını ifade etti. Aileleri tanışan çift önümüzdeki yılın ilk ayları evlenmeyi düşündükleri ortaya çıktı.

"KURAL'DAN YEDİ YAŞ KÜÇÜK"

Ünlü magazinci Posta'daki köşesinde 19 Ağustos tarihli köşe yazısında ilişki hakkında şu bilgileri vermişti;

"Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle objektiflere yansımıştı. Kural'ın sevgilisiyle ilgili yeni bilgilere ulaştım.

Adının Çağla olduğunu öğrendiğim gizemli kadın, avukatmış. Kural'dan yedi yaş küçük, yani 29 yaşında olan avukat ile ünlü oyuncu üç aydır birlikteymiş. Çift, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ediyormuş."