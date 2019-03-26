26 Mart 2019, 10:56
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Bomba İddia: Arabada Samimi Görüntüleri Çıkan Hazer Amani, Sıla'nın Yanına Taşındı

Sıla Gençoğlu ile arabada sarmaş dolaş görüntülenen MasterChef yarışmasının jüri üyesi Hazer Amani, eşinden boşanarak Sıla'nın evine yerleşti.

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef jürisi Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, Ocak ayında bir arabanın içinde sarmaş dolaş görüntülendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Sunucular, Sıla Gençoğlu ile görüntülenen Hazer Amani'nin eşinden boşanarak Sıla'nın evine yerleştiği iddia etti.

EŞİNDEN BOŞANAN HAZER, SILA'NINE EVİNE TAŞINDI

2. Sayfa programında yer alan habere göre; Çıkan görüntülerin ardından "Aramızda aşk yok iş konuştuk" diyen Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu aşk yaşamaya başladı. Eşinden tek celsede boşanan Amani, Sıla'nın evine yerleşti.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

30 Ekim'de Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddialarıyla şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında TV 8 ekranlarında bir dönem yayınlanan MasterChef programının sunucusu Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülendi. Evli olan Hazer Amani, Sıla hakkındaki aşk iddialarını yalanladı.

"AŞK YOK, PROJE İÇİN GÖRÜŞTÜK"

Konu hakkında açıklama yapan Hazer Amani, "Fotoğrafı yeni gördüm. Aşk iddialarının alakası yok. Bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik. Yakında proje haberleri çıkacak ve öğreneceksiniz. Sıla beni Bomonti'ye bıraktı. Onun evine gitmedik." dedi.

Kanal D, Hazer Amani, Sıla, Magazin



YORUMLAR (21)
ANGARALİ: Ahmet Kural gardasim sen Ankara bebesisin takilma boylelerine bidaha... Seni yerler ham yaparlar...Seni seviryoruz..Angaraliyiz...
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AĞA: Evde yemek işlerini yapıcak biri lazım dı
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SİMLİ: ARTIK EVİN DEKORASYONUNU YAPARSINIZ PROJE YAAA
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UCKUN: Ahmet Kural ne kadar Kral olduğunu kılını kıpırdatmadan göstermiş oldu. Severek dinlediğimiz Sıla ise onun bunun artıklarıyla yaşlı yaşlı evli barklı (hırsızın hiç mi suçu yok aşçı ayrı bir abazan zaten) şahıslarla olması çok ahlaksızca...
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MECHUL: Ahmet kural yukselisteydi ta ki sıla çirkeflik yapana kadar yeni film öncesi böyle birey çıkıyor Ahmet zarara uğratıyor mahkemelerde hikaye oyalama çabası içinde ve imajını zedelememek için yaptı
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