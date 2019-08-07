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Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı

Boşanacağı konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Saat, eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı.

07.08.2019 09:39
Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı

Son bir yıldır boşanma iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı.

VİRÜS KAPTI İDDİASI

2014 yılında romantik bir düğünle evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanacağı gündemden düşmezken bir gelişme daha yaşandı. Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında sunucu Canan Danyıldız'ın dile getirdiği iddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Beren Saat, HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

VİRÜSÜ KENAN DOĞULU'DAN KAPTI

Diğer bir çarpıcı iddiaya göre ise, geçmişe dönük taramalarda virüsü eşi Kenan Doğulu'dan kaptığı saptandı.

EVLİLİĞİ İLE İLGİLİ KONUŞMADI

Güzel oyuncu, bundan birkaç gün önce çiçek seçerken muhabirler tarafından görüntülenmiş, ancak kendisine evliliğiyle ilgili yöneltilen soruları cevapsız bırakmıştı.

HIV VİRÜSÜ NEDİR?

Türkçesi Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu olan AİDS, HIV adındaki virüsün neden olduğu, kan yolu, cinsel ilişki, anneden bebeğe doğum sırasında veya emzirme yoluyla bulaşan bir hastalıktır. HIV virüsü, vücuda girdiğinde hastalığa karşı direnç göstermemizi sağlayan bağışıklık sistemimizi yok eder. Böylece başka hastalıklara yakalanmamız çok kolaylaşır ve en basit bir soğuk algınlığına bile vücudumuz direnç gösteremez. Vücudunuzda, HIV virüsü olması, AIDS olduğunuz anlamına gelmez. Hem kadında hem erkekte görülen AIDS, her yaşta ortaya çıkabilir. Bu aşamada kişiye AIDS bulaşıp bulaşmadığı sadece yapılan kan testi ile anlaşılabilir.


Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin

YORUMLAR (15)
ŞAKİR: PEYGEMBER EFENDİMİZ DERKİ GÖZÜNLE GÖRMEDİĞİN HİÇ BİRŞEYE İNANMA İFTİRA AFFEDİLMEZ ALLAH KATINDA
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8 3
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BARIŞ: bunun ifşa edilmesi suç tur
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19 2
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BEREN: hiv ile aids aynı şey değil paşa bunu araştır önce :D
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5 2
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NİRVANA: Böyle bir haberi yapmak ucuz olmamalı . eğer doğru değilse bu haberi yapan hapis cezası almalı . Bu ağır bir iftira . kanunen ağır bir cezası olmalı .
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25 1
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SEÇO: sen nerden biliyosun ordamıydın?
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1 3
6.FİLO: Aıds olmuş yani
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9 6
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İZMİRLİ: aids ayrı hiv virüsü ayrı çok farklı şeyler
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2 1
PAŞA: yok başkan HIV. fakirler aids zenginler HIV oluyor
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14 1
KUKU: kenan nerden kapmış hayat kadınlarından mı araştırlsın bence
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5 5
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PUKU: tamam hemen araştırmaya başlıyoruz
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