Bomba İddia: Beren Saat ve Kenan Doğulu Haftaya Boşanıyor

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir birlikte görünmeyen ve boşanma iddialarına yanıt vermeyen çiftin, haftaya boşanacakları iddia edildi.

HAFTAYA BOŞANIYORLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Beren ve Kenan çiftinin boşanacaklarını iddia etti. Programın haberine göre; Bir süredir boşanacakları iddia edilen ve hakkındaki iddialara cevap vermeyen çift, 28 Mart Perşembe günü boşanıyor.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Doğum gününde kazada hayatını kaybeden eski sevgilisiyle alakalı paylaşım yapan Beren Saat'in evliliğinde mutsuz olduğu ve boşanacağı iddia edildi. Hakkında çıkan haberlere cevap vermekten kaçınan Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ile çekilen tüm fotoğraflarını silmişti.

"AĞLAMAYI AŞMIŞ GELENE GÜLMEKTEYİM"

Doğum Gününde sıfır makyaj siyah beyaz bir fotoğrafını sayfasında paylaşan Saat, altına şu notu düşmüştü: "Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim.

"AYAK BASTIĞIM EN KARANLIK DOĞUM GÜNÜ"

Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum.

"BİR DİRENİŞTİR YAŞAMAK"

Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Temmuz 2014'te yurt dışında dünya evine girmişti.