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Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver

Kendisinin bu dünyadan olduğunu ispatlamasını isteyen İspanyol kadına "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diyen oyuncu Can Yaman, bu sefer de İsrailli kadın hayranına "Bana bir dudak ver" dedi.

04.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

Son verdiği röportajda yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın bir kadın hayranına "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen videosu gündemine bomba gibi düştü.

"ARKA ODAYA GEÇELİM, KANITLAYAYIM"

Geçtiğimiz hafta davet üzerine gittiği 'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu. Çevirmen aracılığıyla soruya duyan Yaman, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirdi.

"BANA BİR DUDAK VER"

İspanyol kadın hayranına verdiği cevapla konuşulan Can Yaman'ın bir videosu daha ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edilen videodaki kişi bir kadına "Bana bana, dudak dudak, bana bir dudak ver gel" diyor. Karanlık olan görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edildi. Yaman'ın bu videoya ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

OYNAYACAĞI DİZİNİN ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

İspanyol kadına verdiği cevapla tüm tepkileri üzerine çeken Can Yaman'a bir tepki de yapımcısı Faruk Turgut dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, Yaman'ın talihsiz açıklamalarından dolayı çizmeyi aştığını ve şubat ayında başlanması planlanan dizi çekimlerinin eylül ayına kadar iptal edildiğini söyledi.

Can YamanCan Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim

Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver

Can Yaman, İspanya, Magazin


HABER YORUMLARI (18)
SİZE NE!:Derdiniz ne be! Oh iyi yapmış!
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ZİYAA:Az çek lan şu tozu. . . İyice kafayı yedin. . . kendine gel. . . Hem bu kim oluyor la? İlk defa görüyorum bu adamı. . .
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AYHAN:Ünü kaldiramadi. Yazik
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EBENİZ KİM:Arkadaşlar hep kurgu kimsenin taktığı yok bunu ..gündemde kalma çabası...havalaindaki hayran dedikleri topluluk cast ajanslarından gelme diyorlar..hepsi kurgu bunların ...parlatma sansonyon yapma daniskli dövüş bunlar
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RÜKNETTİN:Hemen linç edilmeye çalışılıyor, Türkiye ve Avrupa''da sevilen bir oyuncu halbu ki. Yapımcı bir kez daha düşünmeli bence.
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HACİ ABİ:ne oldum budalası olmuştur yazık.
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21 0
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SEYHAN:Gittikçe batıyor.
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20 1
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ELİF:HAZMEDEMEDİ TABİİ HAKETMEDİĞİ YERLERE GELİNCE BÖYLE OLUYOR. . .
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FATİH:helal olsun Cana İsrailli kadına Türkün gücünü gösterecek
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.:ögh cahil iğrençsin
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