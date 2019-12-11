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Bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlilik şartıyla barıştı

Geçtiğimiz ay ilişkilerine son veren Cem Yılmaz ve Defne Samnyeli'nin barıştığı iddia edildi. İddiaya göre Samyeli, ünlü komedyeni evlilik şartıyla affetti.

11.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:41Bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlilik şartıyla barıştı

Geçtiğimiz ay 1,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Samyeli ve Cem Yılmaz ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin ayrılığa daha fazla dayanamayıp evlilik şartıyla barıştıkları iddia edildi.

YÜZLERİ GÜLMÜYORDU

dünyasının son dönemde en gözde çiftlerinden olan, her yere el ele giden ve aşklarıyla imrendiren Defne-Cem aşkının bitmesi bomba etkisi yapmıştı. Çiftin ayrılığına ise ihanetin neden iddiası olduğu bir süre gündemi meşgul etmişti. Ayrılık sonrası ara ara objektiflere takılan çiftin yüzlerinin gülmemesi ve sürekli gergin halleri ise dikkat çekmişti.

"EVLİLİK ŞARTIYLA AFFETTİ" İDDİASI

Neler Oluyor Hayatta? adlı programın haberine göre ikili ayrılığa daha fazla dayanamadı ve Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı evlilik şartıyla affetti.

"MUTLU VE HUZURLUYUM" DEMİŞTİ

Defne Samyeli aşk yaşadığı Cem Yılmaz şunları söylemişti: "Cem ile çok mutluyum çok huzurluyum. Çok eğlendiğim çok mutlu olduğum çok güvende hissettiğim bir beraberliğim var. Gerçekten bunun için şükran doluyum"


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