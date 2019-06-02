Bomba iddia: Dünyaca ünlü iş adamı Philip Green, 5 çalışanını taciz etti

İngiliz basını son günlerde ünlü iş adamının taciz skandalını konuşuyor. İlk olarak Daily Telegraph gazetesi, mahkeme kararı gereği isim vermeden konuyu gündeme getirmiş ve iş adamının 5 çalışanı tarafından cinsel tacizle suçlandığını yazmıştı.

Konuyla ilgili iddia sahiplerine gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı öne sürülürken, söz konusu iş adamının kimliğini İşçi Partisi milletvekili Peter Hain açıkladı.

Parlamentoda yaptığı konuşmada moda devi Topshop'ın sahibi Sir Philip Green'in adını veren Hain, "Birden fazla kez cinsel tacize maruz kalan ve iş adamının gücünü kullanarak susturduğu bir mağdurla iletişim kurduktan sonra, bu durumu açıklamak benim görevim. Kamuoyunu yakından ilgilendiren taciz iddialarının odağındaki isim Philip Green" ifadelerini kullandı.

OTELDE DEFALARCA YAŞADIĞI TACİZİ ANLATTI

Son olarak özel spor eğitmeni Katie Surridge, Philip Green'in kendisini taciz ettiğini açıkladı.37 yaşındaki özel spor eğitmeni Katie Surridge, 2016 ve 2018 yıllarında özel bir otelde ders sırasında Green'in vücudunun alt kısmına vurduğunu ve belinden kavrayarak kendisine zor anlar yaşattığını itiraf etti. Katie Surridge, Green'in kendisini bu şekilde defalarca taciz ettiğini söyledi.3 çocuk annesi kadın bu olanlar esnasında kendisini çok kötü hissettiğini adeta bir hayat kadını muamelesine maruz kaldığını söyledi.

"ELLERİNİ KALÇALARIMA GÖTÜREREK DEFALARCA TACİZ ETTİ"

2018'de yaşanan olayda ders sırasında Green'in ellerini kalçalarına götürdüğünü ve defalarca taciz ettiğini söyledi. Katie Surridge polise verdiği ifadede, " Ders biter bitmez hemen kaçarak odama çıktım ve gözyaşları içinde kaldım, bana bir daha öyle yapmayacağını söylemişti fakat yine aynı şeyi yaptı." diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olaya şahit olan otel çalışanları da Katie Surridge'nin ifadelerinin doğruluğunu savundular ve onlar da bir kaç kez bu iğrenç olaya şahit olduklarını söylediler.

MOBBİNG, HAKARET VE ARGO

İngiliz basınında bomba etkisi yaratan iddia sonrası, 67 yaşındaki Green bir açıklamada bulunmuş ve cinsel taciz iddialarını reddemişti. "Arcadia'da (Topshop'ın sahibi olan grup) 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımızın işleriyle ilgili sıkıntıları olabiliyor ve bu şikayetleri dikkate alıyoruz. Bunun dışındaki tüm iddialar asılsızdır" ifadelerini kullanmıştı. Green'in cinsel tacizin yanı sıra birçok çalışana mobbing uyguladığı, aşağılayıcı, hakarete varan ve argo ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

BEYONCE ORTAKLIKTAN AYRILMIŞTI

Philip Green dünyanın en ünlü mahkumu Jeremy Meeks'in kız arkadaşının da babası olarak biliniyor. Topshop'un sahibi, milyarder iş adamı Philip Green'in Beyonce ile iş ortaklığı bulunuyordu. Fakat ünlü şarkıcı Beyonce, İngiliz milyarder ile ilgili cinsel taciz iddialarının ardından şirket ortaklığını bitirme kararı aldı. Sir Philip Green, 3.8 milyar sterlinlik servetiyle Topshop, Miss Selfridge, Burton gibi mağazaların içinde bulunduğu Arcadia Grubu'nun sahibi. Yaşanan gelişmeler nedeniyle iş adamı hapis cezasıyla ya da para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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