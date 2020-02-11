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İmamoğlu'nun "Kayak nasıldı?" diye soran AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür ettiği iddia edildi

Deprem felaketinin ardından tatile gittiği için eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili İBB Meclis Üyesi'nin "Kayak nasıldı?" sözleri üzerine küfür ettiği iddia edildi.

11.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:25

Elazığ depreminin ardından deprem bölgesini ziyaret eden, daha sonrasında da 'a ailesiyle birlikte tatile giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilerin odağı haline geldi. Kamuoyunda kimi çevreler Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu ve ailesinin tatil yapmasını doğru bulmadığını belirtti. İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, bunun 15-20 gün önce planlanmış bir tatil olduğunu ve ailesiyle vakit geçirmesinde yanlış bir şey olmadığını savundu. Bu tartışmalar üzerine İBB Meclisi'nde de bir kriz yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre İmamoğlu, AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür etti.

İMAMOĞLU'NDAN AK PARTİLİ İSME KÜFÜR

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu'na gönderme yaparak, "Kayak nasıldı?" diye sordu. İmamoğlu'nun mikrofon kapalıyken ve salondakilerin duyamayacağı şekilde "Kayak g....e girsin" şeklinde küfür ettiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketi yaşanan Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gidince tepkilerin odağı olmuştu. Tartışmalara yanıt veren İmamoğlu, "Siyaset kutsal bir mesele değildir. Benim kutsalım ailemdir. Eşim ve çocuklarımla 15-20 gün önce planladığımız bir tatili gerçekleştiriyoruz" demişti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. felaketi, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek taziyelerini iletti.

İLK TEPKİ AK PARTİ'DEN

Bu gelişmeler doğrultusunda İmamoğlu'na ilk siyasi tepki AK Parti'den gelmişti. Parti adına konuşan Sözcü Ömer Çelik, "İmamoğlu Elazığ'ı ziyaret etmemiş. Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" demişti.

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