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Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs salgınından dolayı eşiyle Kemerburgaz'daki orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yatışı yapılan oyuncu için koronavirüsten şüphelenildiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

01.04.2020 08:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:39

Rol aldığı dizi ve reklamlardaki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasının ardından eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz'daki evlerinde yaşamaya başladı. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Tatlıtuğ, hastaneye gitti.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEDE

Hürriyet'te yer alan habere göre: Geçtiğimiz akşam kendini kötü hisseden Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Özel bir hastaneye giden oyuncu için koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Çiftten iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ORMAN EVİNDE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlanmış Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 3 haftadır evlerinden dışarı çıkmayan çift, dış dünyayla tamamen ilişkilerini kesmiş hatta evlerine kimseyi kabul etmeyerek aileleriyle de sadece telefon ile görüşmeye başlamışlardı.

Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 yılında Adana'da doğdu. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle tanınan Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırdı. Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynadı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da Ezel dizisinde 4 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.

2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynadı. Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaştı. Oyuncu Eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etti. 22 Kasım 2018 itibarıyla Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ, Koronavirüs, Türkiye, Magazin

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Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Haberler ›› Magazin ››Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Magazin
Yorumlar (10)
MERCY:korona seninle olmakan kıvanç duymuştur
Cevap Yaz 0 0
BUNAK:KORONAM BENİM. ÜNLÜ ÜNSÜZ AYIRT ETMEZ LOO
Cevap Yaz 0 1
6.FİLO:Kıvanç''la görüştüm kesin bir tanı konulmamış müşahede altında tutuluyor. Geçmiş olsun çok sevdiğim canım arkadaşıma. .
Cevap Yaz 0 4
ADINI YAZ Y:Demekki bu ölümlü virüsle bile mücadele eden normal vatandaşlarımızdan biri yakalansa kimsenin umurunda değil tanınmış ve parası olanlanlar yakalandığı zaman ilgi çekiyor. kim yakalanırsa yakalansın parası olnadeğilde insanlara değer verelim. . . .
Cevap Yaz 0 11
PAŞALI:Korona dinlemez ün nam şan şöhret kor kralına
Cevap Yaz 0 6
KOR ONA:Aynen
0 1
FLOSH:Hayranları kıvanç koronovirüsü kapmak için hastaneye akın etti.
Cevap Yaz 4 4
HE HE:ya arkadaş adam oyuncu en özel şekilde bakılacak sizde bomba diye haber yapıyorsunuz peki halkım ne alemde biliyormusunuz.
Cevap Yaz 4 2
YAV HE HE:BEĞENMİYORSAN DEFOL GİT BURADAN
1 1
AVNİ:MERAK ETMEYİN PARALARI VAR ÖLMEZLER
Cevap Yaz 2 3

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