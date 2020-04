Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rol aldığı dizi ve reklamlardaki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasının ardından eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz'daki evlerinde yaşamaya başladı. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Tatlıtuğ, hastaneye gitti.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEDE

Hürriyet'te yer alan habere göre: Geçtiğimiz akşam kendini kötü hisseden Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Özel bir hastaneye giden oyuncu için koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Çiftten iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

ORMAN EVİNDE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlanmış Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 3 haftadır evlerinden dışarı çıkmayan çift, dış dünyayla tamamen ilişkilerini kesmiş hatta evlerine kimseyi kabul etmeyerek aileleriyle de sadece telefon ile görüşmeye başlamışlardı.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 yılında Adana'da doğdu. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle tanınan Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırdı. Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynadı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da Ezel dizisinde 4 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.

2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynadı. Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaştı. Oyuncu Eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etti. 22 Kasım 2018 itibarıyla Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Kaynak: Hürriyet