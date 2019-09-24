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Şok iddia! Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunuculuğunu üstlendiği 2. Sayfa programı yayından kaldırıldı

Hakan Ural'ın sunacağı programın, beğeniyle izlenen 2. Sayfa'nın yerine getirilmesi gündem yarattı.

24.09.2019 14:09

Gülşen Yüksel, Hakan Ural, Kanal D, Magazin


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