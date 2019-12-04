Haberler » Güncel » Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haber

Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor

Son dönemlerde AK Parti hükümetine yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Nihal Olçok'un Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye katılacağı iddiası, Başkent kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

04.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:31

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok'un Ahmet DAvutoğlu'nun kuracağı partiye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KURUCULAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Son olarak Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'den beraat etmesi sonrası hükümete yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Nihal Olçok'un dün gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısına katıldığı öğrenildi.

DAVUTOĞLU'NU SAVUNMUŞTU

Nihal Olçok, Binali Yıldırım'ın Ahmet Davutoğlu için sarf ettiği "Ak Parti'nin altını oymaya çalıştı, yakalanınca mağduru oynamak istedi ve Kılıçdaroğlu'nun yanına koştu. 'Duruş' diye kitap yazmış ama kendi 'Duruş'u yok Ahmet Davutoğlu'nun" şeklindeki sözlerine de yanıt vermişti.

"AK PARTİ MARS'TAN GELMEDİ"

Yıldırım'a verdiği yanıtta Davutoğlu'nu da etiketleyen Olçok, şu ifadeleri kullanmıştı: "İyi de sayın Binali Yıldırım ben bugüne kadar hakaret duymadım, yeni alternatifler üretilmesi neden bu kadar endişe ile karşılanıyor. AK parti Mars'tan gelmedi nihayetinde Refahtan doğmadı mı? Halbuki sevinilmesi lazım doğum olgunlaşmanın tam karşılığıdır. Hayatın gerçekleri..."

İşte Olçok'un Yıldırım'a verdiği yanıt;

Nihal Olçok kimdir, nereli, kaç yaşında? Nihal Olçok hayatıNihal Olçok kimdir, nereli, kaç yaşında? Nihal Olçok hayatı

Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor

Ahmet Davutoğlu, Nihal olçok, AK Parti, Politika, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 Karaman'da Kariyer Planlaması konferansı - Haber
11:34 Siirt'te "kış lastiği" denetimi - Haber
11:34 Kastamonu'da öğretmenler, öğrencileri için okulu rengarenk boyadı - Haber
11:34 Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi - Haber
11:29 Mudanya'da engelsiz kahvaltı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:38:06