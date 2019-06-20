20.06.2019 11:44
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Bomba iddia: Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor

Bomba iddia: Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor

Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çeken Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

15 ay önce Feyza Aktan'ın hamile olmasıyla aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlenen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in boşanma kararı aldığı iddia edildi.

EVLİLİK BİTİYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre; geçtiğimiz Babalar Günü'nde imalı bir mesaj yayınlayan Özcan Deniz, Feyza Aktan'dan boşanmak istiyor. 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.

YAYIN YASAĞI KONULDU

Haklarında çıkan birçok boşanma haberini yalanlayan ikilinin çekişmeli bir boşanma davasıyla evliliklerini sonlandıracaklarını söylendi. Bunun yanı sıra gizli görülen dava dosyasında yayın yasağı konuldu.

İkili daha önce de boşanma haberlerini bu fotoğrafla yalanlamıştı

27 yaşındaki Feyza Aktan ile 47 yaşındaki Özcan Deniz'in Kuzey adını verdikleri bir de oğulları var.

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