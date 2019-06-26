Bomba iddia! Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanmak üzere adliyeye geldi

15 ay süren evliliğin ardından boşanma kararı alan Özcan Deniz- Feyza Aktan çifti evliliklerini bitirmek için mahkemeye adımlarını attı.

ADLİYEYE GELDİLER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir süredir ayrılacakları konuşulan Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanma kararı aldı. Çiftin boşanmak için biraz önce Çağlayan Adliyesi 'ne geldiği öğrenildi.

"ŞİMDİLİK HAVADİSLER BU KADAR"

Boşanma iddialarıyla ilgili ağzını bıçak açmayan Özcan Deniz ise sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün şu paylaşımı yapmıştı: Herkese merhaba. Dedik ya 'Bu sene sadece müzik yapacağız' diye... Güzel bir albüm çıkacak inşallah. Birkaç tane gerçekten heyecanlandıran şarkı var, onlarla ilgili stüdyodan geliyoruz şimdi. Sizinle paylaşayım dedim. Aynı zamanda bu ayın 29'unda Kıbrıs 'tayız. Önümüzdeki ayın 13'ünde ve 7 Eylül 'de de oradayız. Onun dışında albümümüzü hazırlıyoruz. Şimdilik havadisler bu kadar.

İKİ EV, BİR ARABA VE HER AY 50 BİN TL

Feyza Aktan 'ın Özcan Deniz'den boşanmak için 15 milyon TL talep ettiği iddia edilmişti. Son olarak Özcan Deniz'in yapılan boşanma anlaşması kapsamında Feyza Aktan'a iki ev, bir araba ve her ay 50.000 TL nafaka ödeyeceği öğrenildi.