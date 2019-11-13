Haberler » Magazin » Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti - Magazin

Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti

5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın, tövbeli olduğu kumara tekrar döndüğü iddia edildi. Ortaç'ın geçen ay konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadığı ve 120 bin dolar kaybettiği öne sürüldü.

13.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:09

İrlandalı manken eşiChloe Loughnan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Serdar Ortaç'ın yıllardır bağımlısı olduğu kumara geri döndüğü iddiası gündemine bomba gibi düştü. Ortaç'ın Kıbrıs'ta verdiği bir otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği konuşulmaya başlandı.

KUMARA GERİ DÖNDÜ

5 yıllık eşinden boşanan ve MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı hayatının en zorlu virajında, Chloe sayesinde bıraktığı kumara geri döndü.

2016 yılına ait bir fotoğraf

120 BİN DOLAR KAYBETTİ

Boşandıktan sonra zor günler geçiren ve yeni şarkı yapmak için sosyal medya hesabını da kapatan Ortaç geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs'a gitti. Milliyet'in haberine göre 50 yaşındaki şarkıcının bir otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği söyleniyor. İddiaya göre Ortaç, borcunu farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyecek.

MİLYONLARCA LİRA KAYBETMİŞTİ

Serdar Ortaç'ın kumar tutkusuna eşi Chloe Loughnan'ın müdahale ettiği ve çiftin bankada ortak bir hesap açtıkları konuşulmuştu. Ortaç bir röportajında ise kumardan milyonlarca lira kaybettiğini evini dahi krediyle aldığını söylemişti.

Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
BERGAMALI:Bir erkeği bitiren üç şey...... İçki Kumar Kadın Dikkat serdar ortaç
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KUMARBAZ SERDAR:kumardan kim kazanmışta sen kazanacaksın. kumar tutkunu yenemiyorsan geleyim yada sengelde kağıt, okey felan oynayalım gazozuna paranı hayırlı yerlere bağışla
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KABA ADAM:binlerce dansöz var
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
REMZİ:Ah be adam zaten pişman ama kaybettiklerini düşündükçe kahroluodur ve onları geri kazanmak için oynamıştır. boş yapıp konulmaşyın. bekara karı boşamak kolay derler. rabbim yardım etsin kurtarsın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
UYANIK:yaşamayan bilmez beddua etmeyin, kötü söylemeyin. . emin olun zaten çok kötü çekiyor bu acıyı. . Allah kurtarsın diyin. . düşmeyen bilmez.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
PAŞALI:Yüce Allah''ım ne olur bunları aç karınlarını doyurmak için çöpten kuru ekmek aramaya mecbur bırak.
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
ZİYAA:Beddua etme kardeş. . . Allah kimseyi kuru ekmek yemeye muhtaç etmesin, düşmanın da olsa. . .
Yayından Kaldır
0 0
ZİYAA:Allah sana akıl fikir versin Serdar, kumar yuva yıkar Serdar, Chloe''da gitti. . . Bu günlerini çok ararsın Serdar, aklını başına al. . .
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
GURBETCİ:Huylu huyundan vazgecmez
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
AFK:kumar çok kötü bişey Allah korusun
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
11:42 Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil
11:28 Soluk borusuna yemek kaçan bebeklere ilk müdahale!
10:40 Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti
10:31 Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı
09:55 "Mini etekle nasıl oturulur?" videosu çeken Çağla Şikel'e Alişan'dan ilginç yorum!
11:42 Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil
10:40 Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti
10:31 Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı
09:55 "Mini etekle nasıl oturulur?" videosu çeken Çağla Şikel'e Alişan'dan ilginç yorum!
08:33 Bornozlu haliyle video çeken Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:10:49