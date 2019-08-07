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Bomba iddia: Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor!

2014 senesinde dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın anlaşmalı olarak boşanıyor. Çıkan haberler hakkında konuşan Ortaç, iddiaları yalanlamayarak "Yani şimdi ben ne desem" demekle yetindi.

07.08.2019 10:34 Bomba iddia: Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor!

2014 senesinde muhteşem bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan çifti yarın boşanıyor. Konu hakkında konuşan Ortaç ise iddiaları yalanlamayarak konuyu geçiştirmeye çalıştı.

EVLİLİKTE MUTSUZ SON

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan ve bir ara avukatına boşanma talimatı veren Serdar Ortaç'ın evliliği hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, çift yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.

"BEN ŞİMDİ NE DESEM"

Müge Dağıstanlı'nın canlı yayında aradığı Serdar Ortaç, iddiaları yalanlamak yerine şimdi uçakta olduğunu belirterek "Yani ben şimdi ne desem" demekle yetindi.


Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

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