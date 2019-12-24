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Bomba iddia! Sinan Engin, derbinin VAR konuşmalarını açıkladı

Sinan Engin, Mete Kalkavan'ın, Cüneyt Çakır'ı Vida'nın penaltı pozisyonunu izlemesi için VAR'a çağırdığını ama Cüneyt Çakır'ın gitmediğini iddia etti.

24.12.2019 00:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:35

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar gündemden düşmüyor. Siyah-beyazlı camia, Vida ve N'Koudou'nun pozisyonlarında penaltı beklerken basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN KAÇ PUAN ALDIĞINI MERAK EDİYORUM"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Sinan Engin, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı penaltı pozisyonunda uyardığını iddia etti. Engin, "Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'a 'Hocam, VAR'a gel' diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida'nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida'nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında." dedi.

Bomba iddia! Sinan Engin, derbinin VAR konuşmalarını açıkladı

Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Sinan Engin, Spor


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