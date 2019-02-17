Bomba İddia: Survivor Türkiye Yunanistan Yayından Kaldırılıyor

Survivor Türkiye Yunanistan formatının yayından kaldırılacağı iddia edildi. 2019 Survivor beklenen patlamayı yapamadığı için programın, ülke formatı yerine ünlüler-gönüllüler olarak devam edeceği öne sürüldü.

"VEDA EDECEK"

Survivor Türkiye Yunanistan formatı final yaparak televizyon macerasını sonlandırıyor. 1 Mart tarihinde Survivor 2019 tekrar başlayacak. TV8 ekranların en çok gelir elde ettiren işi olan Survivor beklenilenin altında reyting sonuçları elde etti. Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de aynı anda yayınlanarak bir taşla iki kuş vurmak isteyen Acun Ilıcalı'nın bu fikri tutmadı. Survivor Türkiye Yunanistan yayın hayatına veda edeceği iddia edildi.

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER Mİ OLACAK?

iddialara göre Acun Ilıcalı, bu süreçte 15 gün içinde Ünlüler takımı kurabilirse Survivor formatı Ünlüler Gönüllüler olacak. Böylelikle Survivor formatı şu anki yarışmacılar Ünlüler, diğer yarışmacılar Gönüllüler olarak devam edecek.