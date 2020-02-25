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Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün tedavisini bulana 860 bin TL ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

25.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:53

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan 65 yaşındaki oyuncu Jackie Chan'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda koronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi.

TEDAVİ BULANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.

"ÖLÜMLE SAVAŞTIKLARINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Jackie Chan, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (28)
MEMLEKETİM:Diger insanlar virusa yakalaninca dinamit idda oluyor? Bu yakalaninca bomba.
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PAŞALI:Sende öyle bir yorum yaptın ki çata pat gibi kaldırma sürtünce ses çıkarıyor :)
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6.FİLO:Jackie Abimize çok geçmiş olsun. İyi olur inşallah.
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AYKUT YILDIRIM:tarhana çorbası :) kesin tedavi.
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QUAKE:Kesinlikle haklısın. Buralarda kopuk barsağı bile ekler denir Tarhana çorbasına. Kontigaranti çözüm
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ZİYAA:Doğru ise? Geçmiş olsun, Jackie! Gençliğimde az izlemedim, filmlerini. . .
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ZİYAA:Paşalı baba sen cansın
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ZİYAA:Dağılın lan troller!
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PAŞALI:Bizde Bruce lee abimizle büyüdük. Beta VHS kasetlerini az izlemedik.
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ZİYAA:Herkesten özür diler,Rüknettin dedemin ellerinden öper,hayır dualarını beklerim.Saygılar
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