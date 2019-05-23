Bomba İddia! Vladimir Putin'in İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi

Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.

İDDİALAR HAKKINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMADA YAPMADI

Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği öne sürüldü. Olimpiyat madalyası sahibi olan eski sporcu iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

SÖYLENTİLER HAKKINDA KONUŞMUYORUZ

36 yaşındaki sporcuya yakın bir kaynak bahsi geçen iddia için, "Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu. Rus hükümetinin Putin'in özel hayatı hakkında açıklama yapmamasıyla biliniyor. Benzer şekilde Rus medyasında da Putin'in özel hayatına dair neredeyse hiçbir haber yer almıyor.

HABER KISA SÜREDE YAYINDAN KALDIRILDI

Rusya'da yayın yapan Moskovsky Komsomolets gazetesi, bahsi geçen iddiayı internet sitesinde yayınlasa da haber kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

İSTİHBARATA YAKIN KİŞİ DE AYNI İDDİADA BULUNDU

Rus istihbarat servisine yakın çalışan Rus araştırmacı gazeteci Sergie Kanev, Kabaeva'nın sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdiğini öne sürdü. Kanev'in iddiasına göre doğumun gerçekleştiği hastanenin her bir köşesine özel korumalar yerleştirildi ve hastane personelinin neredeyse yarısı binadan çıkarıldı. Doğumun adı açıklanmayan ünlü bir İtalyan doktor ve akademisyen Gennady Sukhikh tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.

İHTİMALLERİ GÜÇLENDİRDİ

Kabaeva'nın doğum yaptığı iddiası ilk olarak Rus iş insanının sahip olduğu haber sitesi Dom2Life'ta yayınlandı. Alexander Karmanov'un, Putin'in en eski arkadaşlarından biri olan ve Arkady Rotenburg ile yakın ilişki içinde olması da haberde doğruluk payı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.